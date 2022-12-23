«Могут себе на шевроны пришивать». Задница Рогозина это лучший символ «операции» — интервью о состоянии войск РФ на восточном фронте 23 декабря, 19:31 Эксклюзив НВ Холодноярцы бьют врага на бахмутском направлении с помощью САУ Гвоздика (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в интервью Радио НВ рассказал, как ВСУ отбивают позиции на бахмутском направлении и что происходит в оккупационных силах на Донбассе.

— ВСУ совершили успешное контрнаступление или контратаку на бахмутском направлении. Можете ли об этом рассказать?

— Там сейчас идет позиционная война и время от времени Вооруженные силы Украины отбивают у противника территории. Там линия фронта ломкая, иногда приходится менять дислокацию наших Вооруженных сил, чтобы сохранить личный состав, лучше подготовить и нанести врагу больший удар.

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Следовательно, это типично, что в рамках такой позиционной обороны мы контратакуем врага. Это на многих участках происходит как на бахмутском, так и на лиманском, луганском, на авдеевском направлениях. Также мы постоянно стараемся огнем разных средств поражения врагу не дать возможность нарастить еще больше своих наступательных возможностей и мощнее нас атаковать.

— Приехало подкрепление для наших защитников на бахмутском направлении. Речь идет, как говорят военные, об интересных подразделениях. Кажется, они подразумевают подразделения Сил специальных операций. Можно ли об этом говорить? Можно ли говорить о том, что есть еще и такие хорошие новости?

— Мы предупреждали наших коллег журналистов, что перемещение наших войск нуждается в тишине больше, чем в деньгах. Не [только] деньги любят тишину.

Мы не можем назвать ни номер части, ни их количество, ни места, куда они дислоцируются.

Я могу сказать одно, что военно-политическое руководство государства, Вооруженных сил и командование Восточным фронтом постоянно заботятся о том, чтобы увеличивать наши резервы и наращивать наш на некоторых местах оборонительный, а на некоторых местах наступательный потенциал.

— Знаете ли вы что-нибудь о том, что произошло с задницей бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина? Вчера был некий прилет в ресторане Шеш-беш во временно оккупированном Донецке. Там были еще представители этой так называемой ДНР, другие люди. Вы понимаете, что там произошло?

— Его задницу, как вы сказали, наверное, сейчас они могут себе на шевроны пришивать, потому что это состояние их группировки. Да, они сейчас наступают, да, они еще постоянно штурмуют, пытаются рваться вперед. Но стратегически, если видеть замыслы, брать их успехи, то как раз задница Рогозина — лучший символ их «операции».

И он еще один символ того, как у них эта задница подгорает каждый вечер, когда выходят наши высокоточные системы. А президент сказал после визита в Вашингтон, что их будет еще больше. Они каждую ночь выходят на охоту и каждую ночь поражаются важные цели вроде складов боеприпасов. Они уже боятся меньше, чем в ста километрах, размещать полевые артиллерийские склады. Склады горюче-смазочных материалов, командные пункты и казармы личного состава ежесуточно практически поражаются. Или другие важные пункты, например станция радиоэлектронной борьбы.

Поэтому как раз его задница — прекрасный символ этих двух вещей, о которых я сказал.

— Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби говорил о ЧВК Вагнера. Вроде бы Евгений Пригожин, их владелец, уже мобилизовал 40 тысяч зэков. Все эти зеки на восточном направлении? Как вы оцениваете эту опасность?

— Большинство из них там: часть в дороге, часть проходит военную подготовку. Я не думаю, что там уже 40 тысяч, но значительная часть — несколько десятков — точно. И особенно на бахмутском направлении.

Именно [группа] Вагнера — это четкий маркер кризиса российской государственности. Потому что один из главных признаков государства, особенно мощного — это абсолютная монополия на насилие. Вы это прекрасно понимаете. И сейчас у них существует (если мы отойдем от этих условностей — ЧВК, а назовем на самом деле) огромная, на десятки тысяч, организованная преступная группировка. Она преступна даже по Конституции, законам Российской Федерации, она преступна по международным законам.

Там действует их устав, который [влиятельнее], чем все законы: и мировые, и внутренние российские. Они уничтожают своих же: [в виде] наказания они казнят. Смерти иногда бесчеловечны — такие, как убийство кувалдой, другие есть элементы. По сути, человеческая жизнь обесценена до невозможности.

Постоянно накатывая на нас группы, ["вагнеровцы"] получают планшеты с трекером. Старшие — оставшиеся частично из старого Вагнера, прошедшие серьезную подготовку. Как правило, это бывшие спецназовцы Министерства обороны, МВД или ФСБ, работавшие в Сирии или Центральноафриканской республике, в других странах, где у Вагнера были контракты. И они на командных пунктах, в сущности, как в компьютерной игре, видят на своем планшете, как идут [зеки] с трекером. И шанса отступить нет, потому что наказание одно — смерть.

Они пришли сражаться с «фашистами» и одно из главных их подразделений носит имя любимого композитора Гитлера. То есть Россия — это сплошной оксюморон. Россия — это сплошной сюрреализм, это алогичность во всем.

Война уже экзистенциальная стала, у [россиян уже] смешалось все. Эти их идеологемы, которые были веками, — имперские, советские. [Группа] Вагнера — это какое-то перевоплощение, реинкарнация штрафбатальонов, только уже в самом худшем [виде]. Там в батальонах хоть какое-то законодательство Советского Союза действовало.

«Кадыровцы» — это дикая дивизия, которая в имперские времена была в Российской империи. Брали народ Кавказа и пытались тоже ими запугать противников, якобы жестокие враги.

И многие другие вещи, которые просто у них перемешались. И вот этот винегрет в головах, винегрет в тактике, винегрет во всем, порождает сплошные их неудачи.

Единственное, что приводит к этим неудачам, заставляет их отступать и унижает — Вооруженные силы Украины. Но, к сожалению, ценой жизни лучших наших сыновей и дочерей. Мы в разы меньше теряем, чем они, но для нас каждая смерть — это просто невероятное горе.

Как сказал недавно командующий Восточным фронтом генерал-полковник Александр Сырский, когда давал интервью The Economist. Когда его спросили, что для вас смерть, где у вас это чувствуется, он показал в районе сердца: «Каждая смерть здесь».

Для какого-нибудь [командующего войсками РФ в Украине Сергея] Суровикина, я не говорю уже о Пригожине, это просто расходный материал. Недаром они своих мобилизованных одноразовыми называли. У них вся их система держится на насилии, унижении. И пока она держится, но надолго ли? Это, думаю, очень большой вопрос.

— Было много сообщений о тюрьмах, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где размещали «чмобиков». Там их принуждали возвращаться на фронт. Что нам известно об этих тюрьмах, знаете ли вы что-нибудь об этом?

— Это полноценными тюрьмами нельзя назвать. Это такие полевые колонии или штрафные полевые колонии, возможно, микротюрьмы. Они их в подвалы [бросали].

Подвал — это вообще какой-то символ этой российской агрессии с 2014 года. Они сначала украинских патриотов туда бросали, вы помните 2014 год, всех, кто был не согласен с ними.

Сейчас они [это делают] на луганском направлении. У нас были данные из Сватово, из других мест. Когда эти первые неподготовленные подразделения пришли… Они сейчас хоть немного их готовят, слаживают, обучают. [Тогда] они прибывали и просто разбегались: командиры убегали, они не знали, как действовать, от артиллерии у них просто сносило крышу. И они убегали. Вместо того чтобы их как-то поддержать, восстановить, их бросали в подвалы, били. Там даже организовали лагерь, где их обзывали дезертирами.

Это также то, о чем мы прежде с вами говорили, — вся ставка на насилие, унижение, запугивание. И это привело даже к тому, что их родственники, родители стали приезжать туда, пытались поймать командиров, отыскать своих родных.

Апофеозом того, что Путин «снизошел» и с какими-то квази подготовленными матерями встретился. Но как всегда выдал перл, что «у нас много погибает от автомобильных аварий, от водки. Здесь они хотя бы с честью погибнут». Это еще раз продемонстрировало очень выпуклое их отношение к своему личному составу, к своим людям.

Если у нас каждый город на коленях встречает каждого погибшего героя, им отдаются наибольшие почести, то они акцентируют «вот сейчас вы получите выплату и купите Ладу». И вся пропаганда на это давит.