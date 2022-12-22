Даже Гиркин высмеял раненного «ниже спины» Рогозина

22 декабря, 15:18
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Дмитрий Рогозин утверждает, что якобы проводил в ресторане «совещание» (Фото:iz.ru)

Дмитрий Рогозин утверждает, что якобы проводил в ресторане «совещание» (Фото:iz.ru)

Похоже, что над бывшим главой роскосмоса Дмитрием Рогозиным, получившим ранения ягодиц в результате удара по ресторану во временно оккупированном РФ Донецке, не смеется только ленивый.

Не удержался от комментариев по этому поводу даже российский террорист Игорь Гиркин, которого и самого ждет расплата со стороны украинцев за его военные преступления.

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«Касаемо ранения господина Рогозина „в область немного ниже спины“. Киевские партнеры вновь продемонстрировали, что цинично не намерены признавать ни чьи заслуги в изумительной подготовке ВКС РФ. И несмотря на то, что господин Рогозин внес колоссальный вклад в отсутствие у нас космической разведки — даже ему не дали спокойно отметить 59-й день рождения в скромном фронтовом ресторане», — написал он у себя в Telegram-канале.

Кроме того, Гиркин также призвал срочно наградить Рогозина «орденом».

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«Рогозин заявил о проведении в ресторане Шеш-Беш в свой день рождения рабочего совещания, во время которого он и был ранен. Не смею оспаривать истинность данного утверждения — господин Рогозин известен своей кристальной честностью. И ему теперь полагается медаль… Или даже орден. Ведь если бы ранение было получено в рамках попойки с приятелями — это была-бы личная проблема, а то и просто глупость. Но если речь о совещании — то все совсем по-другому… На работе пострадал человек!», — добавил бывший главарь «ДНР».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецк Игорь Гиркин Дмитрий Рогозин Война России против Украины

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