25 октября 2018, четверг

Роберту Де Ниро пришла посылка с бомбой - СМИ

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Пакет прислали в офис компании Tribeca Films, принадлежащей актеру

Пакет прислали в офис компании Tribeca Films, принадлежащей актеру

Неизвестные отправили на имя знаменитого американского актера Роберта Де Ниро посылку с подозрительным предметом, передает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, речь идет о самодельном взрывном устройстве, аналогичном тем, которые получили ранее бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, миллиардер Джордж Сорос, бывший генеральный прокурор Эрик Холдер и телеканал CNN.

При этом некоторые критики президента США Дональда Трампа считают рассылку бомб его оппонентам последствием подстрекательства главы Белого дома.

По имеющимся данным, посылка для Де Ниро была отправлена по адресу, где находится ресторан Tribeca Grill и офис его компании Tribeca Films.

Ранее сообщалось, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были адресованы экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу и и еще нескольким влиятельным людям.

Кроме того, из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центр в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.

 

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