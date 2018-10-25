Роберту Де Ниро пришла посылка с бомбой - СМИ

Неизвестные отправили на имя знаменитого американского актера Роберта Де Ниро посылку с подозрительным предметом, передает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, речь идет о самодельном взрывном устройстве, аналогичном тем, которые получили ранее бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, миллиардер Джордж Сорос, бывший генеральный прокурор Эрик Холдер и телеканал CNN.

При этом некоторые критики президента США Дональда Трампа считают рассылку бомб его оппонентам последствием подстрекательства главы Белого дома.

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По имеющимся данным, посылка для Де Ниро была отправлена по адресу, где находится ресторан Tribeca Grill и офис его компании Tribeca Films.

Ранее сообщалось, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были адресованы экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу и и еще нескольким влиятельным людям.

Кроме того, из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центр в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.