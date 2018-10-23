В почтовом ящике дома Сороса обнаружили бомбу

Во время инцидента Джорджа Сороса не было дома

В округе Уэстчестер штата Нью-Йорк неизвестный заложил бомбу в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса, передает The New York Times со ссылкой на заявление представителя полиции.

Как сообщается, взрывное устройство случайно обнаружил работник резиденции.

"Открыв пакет из почтового ящика он увидел подозрительный предмет, отнес его на безопасное расстояние к деревьям и вызвал сотрудников правопорядка", - говорится в сообщении.

Прибыв на место, техники совершили контролируемый подрыв устройства.

Отмечается, что во время инцидента Сороса не было дома.

Согласно заявлению полиции, расследование дела было передано в ФБР.

Как отмечает The New York Times, Сорос неоднократно получал угрозы от праворадикальных активистов и организаций.

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