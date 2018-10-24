24 октября 2018, среда

Хиллари и Биллу Клинтонам прислали бомбу - NYT

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Хиллари и Биллу Клинтонам прислали бомбу - NYT

В дом Хиллари и Билла Клинтонов прислали подозрительный пакет с взрывным устройством, сообщает The New York Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, взрывное устройство было обнаружено техническим специалистом, который просматривает почту Клинтонов.

Устройство было аналогично тому, что было найдено в доме миллиардера Джорджа Сороса в понедельник, отмечает источник.

Аналогичное устройство также было отправлено в офис бывшего президента США Барака Обамы.

NYT отмечает, что на данный момент неясно, где именно были обнаружены взрывные устройства, отправленные в офисы Клинтона и Обамы.

 

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове