Хиллари и Биллу Клинтонам прислали бомбу - NYT

В дом Хиллари и Билла Клинтонов прислали подозрительный пакет с взрывным устройством, сообщает The New York Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации источника, взрывное устройство было обнаружено техническим специалистом, который просматривает почту Клинтонов.
Устройство было аналогично тому, что было найдено в доме миллиардера Джорджа Сороса в понедельник, отмечает источник.
Аналогичное устройство также было отправлено в офис бывшего президента США Барака Обамы.
NYT отмечает, что на данный момент неясно, где именно были обнаружены взрывные устройства, отправленные в офисы Клинтона и Обамы.
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