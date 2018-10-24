Хиллари и Биллу Клинтонам прислали бомбу - NYT

В дом Хиллари и Билла Клинтонов прислали подозрительный пакет с взрывным устройством, сообщает The New York Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, взрывное устройство было обнаружено техническим специалистом, который просматривает почту Клинтонов.

Устройство было аналогично тому, что было найдено в доме миллиардера Джорджа Сороса в понедельник, отмечает источник.

Аналогичное устройство также было отправлено в офис бывшего президента США Барака Обамы.

NYT отмечает, что на данный момент неясно, где именно были обнаружены взрывные устройства, отправленные в офисы Клинтона и Обамы.