Дональд Трамп оскорбил Роберта Де Ниро

Президент США Дональд Трамп оскорбил актера Роберта Де Ниро, заявив что у него "очень низкий IQ".

"Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, в фильмах слишком много получал по голове от настоящих боксеров", - написал Трамп.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t...