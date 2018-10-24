Бомбы для Обамы, Клинтонов и эвакуация в центре Нью-Йорка. В США разослали серию посылок со взрывчаткой

24 октября в США стало известно о целом ряде случаев отправки пакетов со взрывными устройствами влиятельным людям. Среди получателей – 44-й президент США Барак Обама, бывшая первая леди и кандидат в президенты Хиллари Клинтон, известный инвестор и меценат Джордж Сорос, а также компания WarnerMedia (Time Warner) - гигант американской кино- и телеиндустриии. Всех сотрудников ее офиса в центре Нью-Йорка 24 октября пришлось эвакуировать.

НВ рассказывает все, что известно о серии громких инцидентов на данный момент.

Как обнаружили взрывоопасные посылки и кому их отправили

В большинстве случаев опасные устройства удалось обнаружить и обезвредить до того, как они были переданы непосредственно в руки получателям.

22 октября американская пресса сообщила о первом инциденте – подозрительном пакете, адресованном финансисту Джорджу Соросу. Как сообщила The New York Times, пакет извлек из почтового ящика сотрудник резиденции Сороса, однако содержимое его сразу же насторожило.

Устройства кажутся примитивными, однако они функциональны

"Открыв пакет из почтового ящика он увидел подозрительный предмет, отнес его на безопасное расстояние к деревьям и вызвал сотрудников правопорядка", - говорится в сообщении полиции об этом случае, произошедшем в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк.

Предмет действительно оказался взрывоопасным – прибывшие на место техники совершили его контролируемый подрыв, уточнили в полиции. Самого Сороса в этот момент дома не было.

Об остальных случаях стало известно 24 октября. В частности, о наиболее громких из них сообщила Секретная служба США, которая отвечает за охрану первых лиц страны, а также бывших американских президентов и их семей.

Один из почтовых пакетов, также содержавших взрывное устройство, был адресован Хиллари Клинтон. По данным ФБР, его обнаружили "в непосредственной близости" от дома Билла и Хиллари Клинтонов в Чаппакуа (штат Нью-Йорк) – их резиденция находится примерно в 25 милях от самого Нью-Йорка.

Еще одно "послание" предназначалось 44-му президенту США Бараку Обаме и было отправлено на адрес его резиденции в Вашингтоне.

Как уточняет Секретная служба США, оба пакета со взрывными устройствами для Обамы и Клинтонов, были выявлены в ходе "рутинной процедуры скрининга почты". Специалисты заподозрили, что их содержимое взрывоопасно – и обращались с посылками соответствующим образом.

"Оба пакета были перехвачены до того, как их доставили по предполагаемым адресам [в почтовые ящики резиденций Клинтонов и Обам]", - говорится в сообщении службы.

Вскоре после того, как было обнародовано это заявление, американские СМИ сообщили о том, что подобный пакет пришел на почту и в американскую компанию WarnerMedia (до июня 2018-го - Time Warner). Это крупнейший конгломерат новостной и развлекательной индустрии, куда входят Warner Bros. Entertainment и CNN. Главный офис компании находится в Нью-Йорке, близ площади Коламбус-серкл. Из-за инцидента сотрудников всего Тайм-Уорнер-Центра эвакуировали – включая редакцию CNN.

Впоследствии источники в полиции сообщили телеканалу, что отправленное в редакцию CNN устройство было адресовано экс-главе ЦРУ Джону Бреннану, который также был советником президента Обамы по борьбе с терроризмом. Бреннан является частым гостем CNN и критиком нынешней администрации Белого дома.

Pushing us back further pic.twitter.com/fK5bntJ6ao — Kate Bolduan (@KateBolduan) 24 октября 2018 г.

Кроме того, CNN сообщала, что спецслужбам удалось перехватить взрывоопасный пакет, посланный и в Белый дом, однако позднее Секретная служба США опровергла эту информацию. На данный момент она не подтверждена.

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Что известно о бомбах и их отправителе

Агентство Associated Press со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что американские следователи считают связанными между собой все инциденты, а отправленные устройства – подобными друг другу.

"Устройства кажутся примитивными, однако они функциональны", - сообщает подробности о "почтовых" взрывпакетах CNN. Со ссылкой на источники в полиции Нью-Йорка телеканал также уточняет, что отправленное в WarnerMedia устройство содержало "трубки и провода" и было сразу расценено как потенциально взрывное.

Версии относительно того, кто и зачем мог отправить бомбы, пока не были озвучены.

Однако Секретная служба США сообщила 24 октября, что она открыла "полномасштабное уголовное расследование" с участием федеральных и местных правоохранительных органов, чтобы найти отправителя пакетов.

Как отреагировали власти США

Наиболее оперативно на ситуацию отреагировал Белый дом. Его пресс-секретарь Сара Сандерс назвала инциденты "попытками насильственных атак" и осудила их.

"Мы осуждаем попытки насильственных атак, недавно совершенных против президента Обамы, президента Клинтона, госсекретаря [Хиллари] Клинтон и других общественных деятелей. Эти акты устрашения отвратительны, и все ответственные будут привлечен к ответственности в полном соответствии с законом. Секретная служба Соединенных Штатов и другие правоохранительные органы расследуют и будут принимать все необходимые меры для защиты тех, кого угрожают эти трусы".

Кроме того, Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп проинформирован обо всех инцидентах с посылками и получает всю наиболее свежую информацию о происходящем.