Разведка США считает, что Пригожин погиб — WSJ 24 августа, 18:44 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Американские чиновники считают, что самолет, на борту которого находился главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин разбился в результате заговора с целью убийства.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Также чиновники считают, что самолет не был сбит ракетой класса «земля-воздух».

Предварительные оценки правительства США, которые, как подчеркнули официальные лица, являются неполными, предполагают, что на самолете взорвалась бомба. Также расматривается и саботаж.

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В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области.

Крушение произошло ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Причина крушения неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях. Telegram-каналы страны-агрессора называли разные версии — попадание в самолет двух ракет ПВО якобы по ошибке или теракт на борту, пропагандисты утверждают, что «рассматриваются все версии».

Российская пропаганда сообщила, что одной из версий является подрыв взрывного устройства, которое якобы заложили в отсек шасси.

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битвы».