Крушение самолета Пригожина. В отсек шасси заложили взрывное устройство, оно сработало в небе — росСМИ 24 августа, 12:57 Место падения самолета в Тверской области РФ, на борту, вероятно, находился главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (Фото:Anton Vaganov/Reuters)

Крушение в РФ самолета главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, на борту которого он, вероятно, находился, произошло из-за взрывного устройства в отсеке шасси, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

По данным собеседника российских пропагандистов, именно в районе шасси и произошел взрыв в небе. В результате этого у самолета оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор. Бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор.

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«От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП. В любом случае, без крыла и стабилизатора спасти судно не представлялось возможным. Именно из-за подрыва в небе хвостовая часть самолета упала в пяти километрах от фюзеляжа», — говорится в сообщении.

На данный момент версия о взрывном устройстве в шасси проверяется.

Отмечается также, что в аэропорту Шереметьево введено особое распоряжение — все сотрудники службы безопасности выведены на работу, вызваны с выходных и отпусков.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области.

Крушение произошло ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Причина крушения неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях. Telegram-каналы страны-агрессора называли разные версии — попадание в самолет двух ракет ПВО якобы по ошибке или теракт на борту, пропагандисты утверждают, что «рассматриваются все версии».

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битвы».