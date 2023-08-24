Подоляк о смерти Пригожина: Отличная прививка от глупости по лекалам КГБ 24 августа, 16:24 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Анна Войтенко)

Авария с самолетом главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина является уроком всем, кто верит в возможность переговорного процесса с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Демонстративная ликвидация Пригожина в очередной раз показывает, чего действительно стоят Минские договоренности, российские „гарантии безопасности“ и посредничество Лукашенко», — написал Подоляк.

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Он считает, что эта ситуация является хорошим уроком всем «голубям мира», еще верящим в возможность переговорного процесса с Путиным при условии «прекращения огня и поставки оружия».

«На мой взгляд, это отличная прививка от глупости по лекалам КГБ», — подчеркнул он.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области.

Крушение произошло ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

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Причина крушения неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях. Telegram-каналы страны-агрессора называли разные версии — попадание в самолет двух ракет ПВО якобы по ошибке или теракт на борту, пропагандисты утверждают, что «рассматриваются все версии».

Российская пропаганда сообщила, что одной из версий является подрыв взрывного устройства, которое якобы заложили в отсек шасси.

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битвы».