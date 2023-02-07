Грицак оценил вероятность поражения и распада России 7 февраля, 16:47 Пазл в виде карты России, разделенной на регионы (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Историк Ярослав Грицак в интервью NV оценил вероятность поражения и распада России.

«Если бы мне сказали делать ставки на поражение России и они были бы 10 к 1, я бы поставил 9 на то, что Россия проиграет. Потому что всегда есть факторы, которые мы не можем предвидеть. А вот моя ставка на развал России – 5 к 10», — сказал Грицак в интервью NV.

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Он добавил, что если от России отделятся и станут независимыми республики Кавказа, это не снизит угрозу с ее стороны «мгновенно или автоматически».

«Даже если мы представим, что Россия, подобно Венгрии, будет сведена к своему этническому ядру, все равно это не снимает российскую угрозу, потому что она все равно остается большим государством с очень агрессивно настроенным населением и ядерным оружием. Может ли такая страна воевать? Конечно, может», — считает историк.

Грицак также отметил, что сепаратистских движений, которые привели бы к развалу российской империи, не видно, потому что «Советская Россия и путинский режим делали все, чтобы зачистить эти территории от нежелательных лиц и движений» и сегодня люди, пытающиеся бороться за права своих народов внутри России «не имеют даже тех шансов, которые были у украинцев в начале ХХ века».

24 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что после войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.

А секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что для страны-агрессора России война закончится потерей колоний.