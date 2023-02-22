Путин войдет в историю, как человек, заложивший основы распада России — Преображенский 22 февраля, 18:54 Российский диктатор Владимир Путин на фоне музейных экспонатов времен Второй мировой войны (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

Политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV заявил, что российский диктатор Владимир Путин войдет в историю, как человек, заложивший основы распада России.

«Войдет он (российский диктатор Владимир Путин — ред.) в историю, судя по всему, как человек, который так или иначе заложил основы для распада России», — сказал Преображенский в эфире Radio NV.

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Он также отметил, что российский диктатор хотел бы войти в историю по другому — как человек, восстановивший единство советского пространства в том или ином виде, сумел противостоять Западу и перейти в новый политический и экономический уклад в мире в качестве великой державы.

В то же время политолог напомнил, что сам Путин — антисоветский человек.

«Именно поэтому в условиях агрессии против Украины у него прекрасно в голове сочетаются с одной стороны „проклятый Ленин, создавший эту Украину“ и восстановление памятников тому же Владимиру Ильичу на оккупированных территориях. Он воссоздает саму атмосферу, а не Советский Союз — пространство в том виде, в котором его хотят видеть те, кого он видит своей группой поддержки», — объяснил Преображенский.

В июле 2022 года российский диктатор Владимир Путин прямо обозначил захватнические цели РФ, сравнив ее нынешнюю политику с временами Российской империи, а себя лично — с первым российским императором Петром I.

В октябре 2022 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а войдет как большое темное пятно.