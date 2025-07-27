Российский диктатор Владимир Путин общается с россиянином в Санкт-Петербурге, 27 июля 2025 года (Фото: Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин впервые с октября 2024 года общался с людьми на улице.

Это произошло в Санкт-Петербурге, сообщило Агентство. Новости, опубликовав соответствующие фото и видео.

В сообщении отмечается, что ранее Путин «нередко выходил к людям» после потенциально угрожающих его власти событий, например после мятежа владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Нынешний «выход» авторы публикации связывают с усилением обстрелов дронами городов центральной России и отменой из-за проблем с безопасностью военно-морского парад в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 27 июля.

Агентство. Новости отметило, что, хотя парад отменили, российский диктатор приехал в Санкт-Петербург и прошел по Неве на катере, словно во время парада. Также Путин получил «традиционную награду» — медаль от Николая Патрушева, который сейчас возглавляет Морскую коллегию РФ.

Российский диктатор остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с россиянами на Дворцовой площади, по которой проезжал после посещения адмиралтейства, уточняется в сообщении.

Фото и видео этого общения опуликовали Кремль и российское пропагандистское агентство ТАСС.

Агентство. Новости напомнило, что июне 2023 года Путин подходил к жителям Дербента всего через несколько дней после мятежа Пригожина, а в марте 2024 года российский диктатор вышел к толпе в Ставрополе на четвертый день после похорон Алексея Навального, которые стали самой большой протестной акцией в России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину.

