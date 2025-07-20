В России произошел коллапс в аэропортах из-за атаки дронов: сотни рейсов отменены и задержаны

В России произошел коллапс в аэропортах (Фото: Скриншот видео Mash / Telegram)

В воскресенье, 20 июля, в российских аэропортах произошел коллапс из-за массовой атаки дронов. Сотни рейсов отменены и задержаны, в частности в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает подконтрольный Кремлю Telegram-канал Mash.

В сообщении говорится, что люди спят где придётся и часами ждут возможность улететь.

Ситуация по аэропортам в РФ выглядит следующим образом:

В Москве за ночь задержаны 160 рейсов, отменены 31. В Шереметьево — задержаны 108, отменены 29, в Домодедово — 20 и 2, во Внуково — 31 рейс задержан.

В Пулково ( Санкт-Петербург) 23 рейса задержаны, 23 отменены, 24 на прилёт — отменены.

Санкт-Петербург) 23 рейса задержаны, 23 отменены, 24 на прилёт — отменены. В Нижнем Новгороде отменены по 2 рейса на прилёт и вылет.

В Ярославле задержаны 2 рейса на вылет — в Петербург и Москву, на прилёт — 1.

В аэропорту Пскова отменены 3 рейса.

В Калуге отменены 2 рейса и 2 задержаны.

В ночь на воскресенье, 20 июля, Москву и Московскую область атаковали беспилотники. Прогремела серия взрывов в подмосковном Зеленограде.

Также более 130 пассажирских поездов по состоянию на утро 20 июля следовали в России с задержками.

Минобороны страны-агрессора в течение дня и вечера 19 июля заявляло о более чем 20 сбитых украинских беспилотников над российской территорией, а утром 20 июля ведомство сообщило о 93 сбитых за ночь БПЛА.