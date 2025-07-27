Крупнейший удар по региону. Ленинградскую область атаковали дроны, запланированный на сегодня в Санкт-Петербурге парад отменили

В воскресенье, 27 июля, российскую Ленинградскую область атаковали более десяти беспилотников . Сегодня в Санкт-Петербурге должен был пройти военно-морской парад, однако его отменили.

Об этом сообщает Агентство.

Ранее с воздушными атаками такой интенсивности Ленинградская область не сталкивалась.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил об опасности атаки беспилотников в 06:35. В 07:28 пресс-служба Росавиации сообщила о введении ограничений на прием и вылет самолетов в аэропорту Пулково.

Как утверждает Дрозденко, к 10:00 в Ленинградской области было «уничтожено более десятка дронов». Обломки беспилотников, как написал губернатор, упали в Ломоносовском районе, Гатчине и ее окрестностях. В Ломоносовском районе из-за падения дрона произошел пожар.

Позже Дрозденко добавил, что количество сбитых беспилотников еще увеличилось. По словам губернатора, обломки дронов упали под Кингисеппом и на территории промзоны в Приморске.



Как сообщает Telegram-канал Shot, из-за ограничений на прием и вылет в Пулково были задержаны более 100 рейсов.

Как утверждает минобороны страны-агрессора РФ, российские военные сбили 99 беспилотников. Больше всего дронов ПВО сбила над Брянской областью. При этом атака беспилотников на Ленинградскую область в сводке не упоминалась.

Крупнейшая атака беспилотников на Ленинградскую область была осуществлена в день ВМФ, когда в Санкт-Петербурге был запланирован главный военно-морской парад. Однако мероприятия были отменены впервые с 2017 года, когда парад начали проводить ежегодно.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил отмену парада «общей обстановкой и соображениями безопасности».

Кроме того, в ночь на 27 июля беспилотники атаковали электроподстанцию у железной дороги в поселке Октябрьский Волгоградской области РФ.