Крупнейший удар по региону. Ленинградскую область атаковали дроны, запланированный на сегодня в Санкт-Петербурге парад отменили
27 июля Ленинградскую область массировано атаковали дроны (Фото: @bazabazon)
В воскресенье, 27 июля, российскую Ленинградскую область атаковали более десяти беспилотников. Сегодня в Санкт-Петербурге должен был пройти военно-морской парад, однако его отменили.
Об этом сообщает Агентство.
Ранее с воздушными атаками такой интенсивности Ленинградская область не сталкивалась.
Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил об опасности атаки беспилотников в 06:35. В 07:28 пресс-служба Росавиации сообщила о введении ограничений на прием и вылет самолетов в аэропорту Пулково.
Как утверждает Дрозденко, к 10:00 в Ленинградской области было «уничтожено более десятка дронов». Обломки беспилотников, как написал губернатор, упали в Ломоносовском районе, Гатчине и ее окрестностях. В Ломоносовском районе из-за падения дрона произошел пожар.
Позже Дрозденко добавил, что количество сбитых беспилотников еще увеличилось. По словам губернатора, обломки дронов упали под Кингисеппом и на территории промзоны в Приморске.
Как сообщает Telegram-канал Shot, из-за ограничений на прием и вылет в Пулково были задержаны более 100 рейсов.
Как утверждает минобороны страны-агрессора РФ, российские военные сбили 99 беспилотников. Больше всего дронов ПВО сбила над Брянской областью. При этом атака беспилотников на Ленинградскую область в сводке не упоминалась.
Крупнейшая атака беспилотников на Ленинградскую область была осуществлена в день ВМФ, когда в Санкт-Петербурге был запланирован главный военно-морской парад. Однако мероприятия были отменены впервые с 2017 года, когда парад начали проводить ежегодно.
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил отмену парада «общей обстановкой и соображениями безопасности».
Кроме того, в ночь на 27 июля беспилотники атаковали электроподстанцию у железной дороги в поселке Октябрьский Волгоградской области РФ.