Путин вступил в должность президента России

В понедельник, 7 мая, Владимир Путин в четвертый раз принял присягу президента РФ, сообщает РИА Новости.

Церемония инаугурации Путина прошла в Большом Кремлевском дворце, руководить Россией он будет следующие шесть лет.

5 мая, в более 80 городах России проходили митинги в связи с четвертой инаугурацией президента Путина под лозунгом "Он нам не царь". Протесты инициировал оппозиционер Алексей Навальный, которого задержали почти сразу после появления на митинге, однако позже отпустили.

По приблизительным подсчетам, по всей России задержали порядка 1600 человек.

18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набрал 76,65% голосов. Таким образом, Путин будет занимать кресло президента РФ следующие шесть лет.

Выборы были проведены также на оккупированной территории Крыма.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования на полуострове. Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы в оккупированном Крыму грубым нарушением международного права и призвал усилить санкционное давление на Кремль.

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