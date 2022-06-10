«Кровавый захват страны». Сравнение Путина себя с Петром I доказывает, что не было никакого «конфликта» — Подоляк 10 июня, 10:54 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сравнение российского диктатора Владимира Путина себя с Петром I и признание в захвате земель доказывают, что не было никакого «конфликта».

«Сравнение Путина себя с Петром I и признание в захвате земель снова доказывают: не было никакого „конфликта“, есть только кровавый захват страны под надуманными предлогами и геноцид украинского народа», — написал он в Twitter.

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По его словам, сегодня нужно говорить не о «сохранение лица» России, а о ее немедленной деимпериализации.

В четверг, 9 июня, российский диктатор Владимир Путин сравнил себя с Петром I.

«Вот Петр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы там, воевал со Швецией, чего-то отвергал… Ничего не отторгал: он возвращал», — сказал диктатор.

По его словам, «на долю» страны-агрессора России «тоже выпало возвращать и укреплять».



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