Путин фантазирует об объединении захваченных украинских территорий в «отдельный федеральный округ» — СМИ

9 июня, 16:59
Цей матеріал також доступний українською
Управлять захваченными территориями Кремль хочет назначить граждан РФ (Фото:Mikhail Metzel/REUTERS)

Управлять захваченными территориями Кремль хочет назначить граждан РФ (Фото:Mikhail Metzel/REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин хочет объединить временно оккупированные территории Украины в «отдельный федеральный округ», сообщает Медуза со ссылкой на источники в Кремле.

Для этого он намерен организовать в захваченных ВС РФ районах Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей псефдореферендум.

Читайте также:
Российские оккупанты строят третью линию обороны на юге Украины — разведка

«Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут», — рассказал один из источников о фантазиях кремлевского режима.

Видео дня

Куратором для реализации этого замысла уже назначен заместитель руководителя департамента администрации президента РФ по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт.

По словам собеседников издания, на данное время он занимается подбором кадров для работы в оккупационных администрациях, которые и должны будут организовывать фейковый плебисцит.

Читайте также:

Украинский военный на линии фронта в Харьковской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko) 100 дней, превзошедшие годы других войн. Десять цифр, раскрывающих последствия первых месяцев российского вторжения в Украину

«Ищут людей, которые имеют опыт работы с оппозицией, могут действовать как-то нестандартно, потому что задачи на Донбассе нетривиальные», — утверждают источники.

Согласно их информации, обсуждаются две возможных даты проведения незаконного голосования на территориях, подконтрольных на сегодняшний день войскам РФ.

Первая — «в середине июля, если ситуация на фронте позволит». И вторая, «более реальная» — 11 сентября, в единый день голосования в России (в этот же день пройдут губернаторские выборы).

Читайте также:
Войска РФ планируют провести «референдум» на захваченных территориях 11 сентября — украинская разведка

Также отмечается, что в вопросе управления оккупированными территориями Путин отдает предпочтение российским кадрам, одним из которых рассматривает политтехнолога Александра Костомарова.

«Он умеет ломать людей, добиваться того, что от него требуют начальники. Ломает даже там, где есть сопротивление. Приезжает и нагибает. По факту Костомаров будет руководителем аппарата, местным Кириенко в Донецке», — пояснил работавший с ним собеседник издания.

Кремлевским ставленниками на оккупарованных территориях можгут также стать Виталий Хоценко, который ранее работал начальником департамента в федеральном Минпромторге, а также бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.

При этом главари «Л/ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин в ближайшее время могут лишиться своих постов.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Донецкая область Российская агрессия Луганская область Запорожская область Херсонская область Псевдореферендум Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X