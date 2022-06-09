Путин фантазирует об объединении захваченных украинских территорий в «отдельный федеральный округ» — СМИ 9 июня, 16:59 Цей матеріал також доступний українською Управлять захваченными территориями Кремль хочет назначить граждан РФ (Фото:Mikhail Metzel/REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин хочет объединить временно оккупированные территории Украины в «отдельный федеральный округ», сообщает Медуза со ссылкой на источники в Кремле.

Для этого он намерен организовать в захваченных ВС РФ районах Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей псефдореферендум.

«Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут», — рассказал один из источников о фантазиях кремлевского режима.

Видео дня

Куратором для реализации этого замысла уже назначен заместитель руководителя департамента администрации президента РФ по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт.

По словам собеседников издания, на данное время он занимается подбором кадров для работы в оккупационных администрациях, которые и должны будут организовывать фейковый плебисцит.

«Ищут людей, которые имеют опыт работы с оппозицией, могут действовать как-то нестандартно, потому что задачи на Донбассе нетривиальные», — утверждают источники.

Согласно их информации, обсуждаются две возможных даты проведения незаконного голосования на территориях, подконтрольных на сегодняшний день войскам РФ.

Первая — «в середине июля, если ситуация на фронте позволит». И вторая, «более реальная» — 11 сентября, в единый день голосования в России (в этот же день пройдут губернаторские выборы).

Также отмечается, что в вопросе управления оккупированными территориями Путин отдает предпочтение российским кадрам, одним из которых рассматривает политтехнолога Александра Костомарова.

«Он умеет ломать людей, добиваться того, что от него требуют начальники. Ломает даже там, где есть сопротивление. Приезжает и нагибает. По факту Костомаров будет руководителем аппарата, местным Кириенко в Донецке», — пояснил работавший с ним собеседник издания.

Кремлевским ставленниками на оккупарованных территориях можгут также стать Виталий Хоценко, который ранее работал начальником департамента в федеральном Минпромторге, а также бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.

При этом главари «Л/ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин в ближайшее время могут лишиться своих постов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.