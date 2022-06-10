Географическая мания тиранов. Почему перекраивание границ во время войны всегда плохо кончается — историк Зубов 10 июня, 10:05 Цей матеріал також доступний українською Кремль пытается включить в состав России украинские территории, которые сейчас заняты российскими войсками (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov/File Photo)

В Кремле не таясь говорят о включении ряда оккупированных регионов Украины в состав России. Там стремятся максимально раздвинуть границы, насмехаясь над всем миром, но диктатор Владимир Путин должен помнить о тиранах прошлого, для которых подобные попытки заканчивались печально, пишет в своей колонке российский историк Андрей Зубов.



«Если завоевание укрепляется международным признанием, у завоевателя еще есть шанс удержать завоеванное и передать потомкам, но если мир отказывается признать все эти аншлюсы и энозисы (движение за объединение греков в унитарное государство в ХІХ—ХХ веках — ред.), унификации и воссоединения, если, не дожидаясь мира, прямо во время войны завоеватель алчно и маниакально рисует новые границы своей страны, то все обычно кончается очень плохо и даже комично (если забыть на миг о той крови, которая пролилась при перекройке границ)», — отметил он.

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Такие «игры» любил Наполеон, который даже сам придумывал названия департаментов на завоеванных Францией землях. «Свободные страны Европы эти присоединения не признали. И когда наступил 1814 год, потом 1815-й, Франция была возвращена в свои старые границы — 1792 года. Корыто великой империи разбилось, а страдавший манией географической карты экс-император отправился не по своей воле на остров Святой Елены пленником Великобритании», — напомнил историк.

Гитлер также включал все новые и новые территории в состав Рейха. Причем даже в 1944 году, когда всему миру было понятно, что нацистская империя обречена, он присоединил к ней бывшие итальянские земли — Далмацию, Триест и часть Тироля. Но Потсдамские соглашения 1945-го вернули границы Западной Европы к довоенным, а на востоке под давлением сталинского СССР Германия понесла громадные территориальные потери.

«И вот сейчас, в каком-то угаре, развязав в 2014 году войну с Украиной и даже не дождавшись ее завершения, российская власть говорит о включении ряда областей Украины прямо в состав России. Уже включили Крым, на очереди Донбасс, Херсон, Запорожье… Кто-то и в России очень любит играть с географической картой. Господа географы, не забудьте, как кончались такие игры даже у более могучих и страшных — позор, пожизненное заключение, пуля в голову… И еще хорошо, если мировое сообщество соглашалось на старые границы обезумевших империй», — предупредил Зубов.

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