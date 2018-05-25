Путин: Россия признает выводы следствия по крушению MH17 только при условии допуска к расследованию

Россия может признать результаты расследования Международной следственной группы по крушению самолета рейса MH17, если будет принимать в расследовании полноценное участие, заявил президент России Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости.

"Наше отношение к делу такое: мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают. Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия, но она работает, а Россия нет", - заявил Путин.

Путин сказал, что российская сторона не знает, на основании чего следственная группа делает свои выводы, но обещает относиться к расследованию "внимательно и с уважением".

"Для того, чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании. Но в любом случае, мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста", - сказал Путин.

Напомним, 24 мая Международная следственная группа в Нидерландах показала обломки российской ракеты, которой сбили малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком 17 июля 2014.

В общем следователям удалось выяснить, кому принадлежит и откуда привезли Бук, которым убили 298 пассажиров МН17. Международные следователи установили, что ракета-убийца принадлежала 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Международные следователи попросили откликнуться свидетелей катастрофы МН17. В частности, речь идет о перемещении ракеты-убийцы в день трагедии, 17 июля 2014 и другие факты. Следователи же восстановили в формате видео маршрут вывоза Бука в Россию.

После этого российское министерство обороны заявило, что ни один российский зенитно-ракетный комплекс не пересекал границу с Украиной.

Катастрофа малазийского Боинга произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.