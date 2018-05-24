Бук из Курска: минобороны РФ обвинило международное следствие по МН17 в использовании "фейков"

Несмотря на все доказательства, Минобороны РФ традиционно обвинила во всем Украину

После публикации официальных результатов международного расследования крушения рейса МН17, согласно которым ЗРК Бук, из которого был сбит самолет, привезли из Курска, Минобороны РФ обвинило Объединенную следственную группу в использовании "фейков".

Об этом со ссылкой на заявление ведомства передает Интерфакс.

"Если международная следственная группа действительно заинтересована в установлении истинных виновников катастрофы пассажирского авиарейса MH-17, ее представителям следует опираться в своих заявлениях, прежде всего, на факты и свидетельские показания, а не поделки фейкогенераторов из Беленгкэт или СБУ", - говорится в нем.

При этом вину за крушение пассажирского лайнера Минобороны РФ, опираясь на показания пророссийских террористов, традиционно возложило на Украину.

Ранее международная следственная группа официально подтвердила, что рейс МН17 был сбит российским ЗРК Бук.

Напомним, крушение рейса МН17 произошло 17 июля 2014 года, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур.

В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившихся на борту.

В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли и представители России. При этом в июле 2015 году РФ заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию крушения MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа обнародовала результаты расследования, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, доставленного на Донбасс с территории России.