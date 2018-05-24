Следователи в Нидерландах показали обломки российской ракеты, которой сбили МН17 под Донецком

24 мая в Нидерландах следователи показали обломки ракеты, найденные на территории Украины в сентябре 2016 года

Международная следственная группа (JIT) на пресс-конференции в Нидерландах 24 мая показала обломки ракеты, которой сбили малайзийский Боинг рейса MH17 под Донецком 17 июля 2014 года.

В JIT входят представители ряда стран, в том числе и Австралии. Руководитель федеральной полиции Австралии Дженнифер Хурст рассказала, что самолет был сбит ракетой серии 9М38. Часть ракеты, где был размещен двигатель ракеты, нашли на территории Украины в сентябре 2016 года.

"На оболочке был найден номер, указывающий на код производителя - предприятие расположено в Московской области, год производства - 1986, также указан серийный номер ракеты", - цитирует Хурст Европейская правда.

В общем следователям удалось выяснить, кому принадлежит и откуда привезли Бук, которым убили 298 пассажиров МН17. Международные следователи установили, что ракета-убийца принадлежала 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Международные следователи попросили откликнуться свидетелей катастрофы МН17. В частности, речь идет о перемещении ракеты-убийцы в день трагедии, 17 июля 2014 и другие факты. Следователи же восстановили в формате видео маршрут вывоза Бука в Россию.

После этого российское министерство обороны заявило, что ни один российский зенитно-ракетный комплекс не пересекал границу с Украиной.

Катастрофа малазийского Боинга произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.