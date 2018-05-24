Международное следствие обнародовало видео с полным маршрутом ЗРК Бук, сбившим МН17

По данным следствия, ЗРК Бук был доставлен на Донбасс из Курска

Объединенная следственная группа по расследованию крушения рейса МН17 на Донбассе обнародовала видео, на котором реконструирован полный маршрут зенитного ракетного комплекса Бук, сбившего Боинг-777.

Ролик был создан с использованием фото- и видеоматериалов из открытых источников и сервиса Google Street View.

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По данным следствия, ЗРК Бук, из которого российские оккупационные силы на Донбассе в 2014 году сбили пассажирский лайнер, был доставлен из Курска и принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО ВС РФ.

Ранее международная следственная группа официально подтвердила, что рейс МН17 был сбит российским ЗРК Бук.

Напомним, крушение рейса МН17 произошло 17 июля 2014 года, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур.

В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившихся на борту.

В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли и представители России. При этом в июле 2015 году РФ заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию крушения MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа обнародовала результаты расследования, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, доставленного на Донбасс с территории России.