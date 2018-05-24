Расследование катастрофы МН17: малайзийский Боинг был уничтожен российским Буком

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Международная следственная группа обвинила Россию в уничтожении рейса MH17

Международная следственная группа обвинила Россию в уничтожении рейса MH17

В четверг, 24 мая, объединенная следственная группа по расследованию крушения Боинг-777 Малазийских авиалиний подтвердила уничтожение авиалайнера российской ракетой.

Согласно выводам Международной следственной группы, Бук, уничтоживший лайнер принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

"Наши исследования подтверждают тот факт, что самолет был сбит из Бука, который попал из Российской Федерации на неподконтрольную территорию", - сказал Уилберт Паулсен, представитель объединенной следственной группы по расследованию крушения МН17.

По его словам, были проанализированы снимки, которые фиксировали передвижение этого Бука.

"Мы проанализировали все доступные нам картинки и изображения, и нам удалось снять отпечатки пальцев со снарядов, из которых был сбит самолет. И мы понимаем, что эти снаряды совпадают с теми, которые принадлежат военным бригадам Российской Федерации", -  цитирует Паулсена Интерфакс-Украина.

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