Комментарий Пескова о двойниках Путина был ошибкой — политолог

26 апреля, 13:57
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Кадр видео визита российского диктатора Владимира Путина в Херсонскую область, опубликованный Кремлем 18 апреля. В СМИ появлялись сообщения, что вместо Путина туда поехал его двойник (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Кадр видео визита российского диктатора Владимира Путина в Херсонскую область, опубликованный Кремлем 18 апреля. В СМИ появлялись сообщения, что вместо Путина туда поехал его двойник (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV назвал ошибкой заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что у российского диктатора якобы нет двойников.

«Думаю, это самое худшее, что могла сделать власть [РФ], — начать оправдываться. Техника оправдания всегда приводит к обратной реакции, когда люди вместо того, чтобы поверить этим тезисам об оправдании, наоборот думают: „Нет, так они начинают оправдываться, очевидно, бункер есть“», — сказал Кошель Radio NV .

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По его словам, если власти страны в чем-то обвиняют, они могут либо оправдываться, либо промолчать.

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«Иногда, когда молчат, такая информационная волна проходит и очень быстро завершается – услышали и забыли, то есть. Но когда проходит долгое время и потом напомнили и о бункере, и о других вещах, то власть выглядит смешно и жалко. Они совершили реально в информационном плане жесткую ошибку», — считает политолог.

Кошель выразил мнение, что «опровержение этих бункеров, возможно, было личным решением Путина».

Он объяснил, что со времени прихода Путина к власти «российское общество воспитывалось на советских идеологемах», а «в культе Советского Союза нет места вождю, который будет скрываться за Уралом в бункерах».

"Очевидно, это показатель того, как система дает сбой", - отметил политолог.

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24 апреля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков попытался опровергнуть часто появляющуюся в СМИ информацию о двойниках диктатора.

«Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, работающих вместо него, когда он сидит в бункере. Еще одна ложь. Вы видите, какой у нас президент, но он, собственно, как был, он так и мегаактивен, с трудом за ним успеваем, те, кто работает с ним рядом», — сказал Песков.

Он также заявил, что в народе «бункером» называется координационно-аналитический центр правительства РФ,

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Дмитрий Песков радио NV Путин двойники

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