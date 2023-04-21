«Путинов было семь, а сейчас четыре». Как различать двойников диктатора — интервью NV с психологом Дмитрием Поповым

21 апреля, 20:22
NV Премиум
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У российского диктатора Владимира Путина есть несколько двойников, убежден психолог Дмитрий Попов (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

У российского диктатора Владимира Путина есть несколько двойников, убежден психолог Дмитрий Попов (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Автор: Алексей Тарасов

Главный украинский разведчик Кирилл Буданов еще полгода назад заявил, что российский диктатор Владимир Путин использует нескольких двойников. Он считает, что их существует не менее трех.

Некоторые эксперты скептически относятся к этой теории. Однако почти каждое публичное появление кремлевского руководителя поднимает новую волну разговоров о его двойниках.

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Radio NV пообщалось с кандидатом психологических наук Дмитрием Поповым. Он тщательно изучает поведение Путина и его черты за последние восемь лет. И убежден, что раньше существовало семь Путиных, ныне осталось четыре, но среди них уже нет того, кто перенимал власть от Бориса Ельцина.

Как различать Путиных Попов рассказал в интервью.

Теги:   Россия Владимир Путин Интервью NV Реджеп Тайип Эрдоган Смерть Путина Двойник Радио NV Путин двойники

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