«Система дает сбой». Элиты говорят о ликвидации Путина, парад в изоляции усугубит страх россиян — интервью с Кошелем о ситуации в России 25 апреля, 15:55 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин на параде 9 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV рассказал, что происходит в РФ накануне 9 мая и о чем говорят те, кого называют российскими элитами.

— Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины, говорит, что российские элиты уже больше года рассматривают варианты смены власти, но никак не могут к этому прийти. Что означает эта фраза? Кто мог бы помочь этим так называемым элитам?

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— В общем, когда мы слышим слово политические элиты, можем это понимать в очень широком смысле — законодатели, члены правительства, политики

— Олигархи, которые тоже влияют на политику.

— Но традиционно это люди, которые имеют влияние на принятие решений. Так вот: этих политических элит, которые имеют влияние на принятие решений, которые могут что-то решать в России, фактически не осталось.