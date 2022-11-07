Региональные «элиты» в РФ начинают понимать, что центр становится все слабее — экс-глава МИД Украины

7 ноября, 15:10
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Российский диктатор Владимир Путин во время дистанционного заседания Совбеза РФ, 19 октября (Фото:Sputnik/Sergey Ilyin/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин во время дистанционного заседания Совбеза РФ, 19 октября (Фото:Sputnik/Sergey Ilyin/Kremlin via REUTERS)

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Радио НВ отметил, что региональные "элиты" в РФ начинают понимать, что центр становится все слабее.

«Мы видим, что происходит в регионах. Имею в виду не среди населения. Там начинаются гораздо более глубокие процессы: региональные „элиты“ начинают понимать, что центр становится все слабее. И это для Путина значительно большая угроза, чем все потенциальные, возможные недовольства [общества], которых на самом деле не будет», — сказал Огрызко Радио НВ.

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В октябре политолог Иван Преображенский в интервью НВ рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин ввел «недоспециальный режим» в центральных регионах России, контроль над которым получили региональные власти.

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«Это важный момент, потому что закон о военном положении был принят еще в 2002 году, когда российские губернаторы были еще вполне самостоятельными фигурами. По закону, они теперь могут контролировать не только местные полицейские службы, но и давать указания силовым структурам и армии. В ограниченном, конечно, порядке, потому что вряд ли военные будут им подчиняться. Однако это резко повышает субъектность губернаторов, и это последовательные шаги. Началось все еще со времен ковида — тогда на них свалили ответственность за эпидемию. Потом это случилось во второй половине текущей войны, тогда губернаторы по указке Кремля начали формировать какие-то региональные батальоны, выплачивать какие-то региональные деньги», — рассказывал Преображенский о росте влияния губернаторов вызванном этим шагом.

По словам политолога, этих региональных силовиков губернаторы «отдавали в прокат армии», а позже получили над ними контроль.

«Для войны это значит, что в тылу появляются все более самостоятельные руководители. Они, как Кадыров, скоро будут говорить, что они сами решают как в их регионе будет проходить мобилизация, и таких губернаторов скоро станет несколько десятков. И это снижает управляемость ситуации», — считает он.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Губернатор Владимир Огрызко Политические элиты Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины распад России

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