«Путина уберут». Что приведет к краху режима в России и в чем проявляется «туподумство» Пригожина и Кадырова. Интервью с Огрызко 7 ноября, 07:27 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Режим диктатора Владимира Путина в России скоро развалится, убежден экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Какие обстоятельства на это указывают и как в этом контексте проявляется «туподумство» основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и марионетки Кремля в Чечне Рамзана Кадырова, дипломат объяснил в интервью Радио НВ.

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— Профессор политологии Дэниел Трейсман считает, что вероятность путча в Кремле не высока. Но он говорит, что для диктатора Путина опасность представляет другая угроза — та вертикаль, замыкающаяся на нем одном. По мнению политолога, он не справится со всеми вызовами, что повлечет за собой крах режима. После провала во время войны, по его словам, больше года никто не держится. Правы ли он? Какие у Путина есть выходы из этой ситуации?

— Мне интересны эти соображения. Они говорят о том, что если человек занимается этой темой глубоко, он видит тенденции.

Тенденции для Путина очень негативны. Мы сейчас не можем предсказать, когда режим развалится, но это произойдет. И развалится он по многим обстоятельствам.

Исследователь пишет, что он не справится с управлением. Он уже сейчас не может с этим управлением справиться, потому что ситуация начинает становиться для него неуверенной.

Мы видим, что происходит в регионах. Имею в виду не среди населения. Там начинаются гораздо более глубокие процессы: региональные «элиты» начинают понимать, что центр становится все слабее. И это для Путина значительно большая угроза, чем все потенциальные, возможные недовольства [общества], которых на самом деле не будет.

Хотя здесь тоже есть один интересный момент. Путин загнал себя и в другую ловушку. 24 февраля он объявил о том, что «украинский вопрос» должен быть решен. Это геноцид, ксенофобия, фашизм, рашизм — что угодно, но в этот фашизм поверили 80% россиян. И они сегодня не видят для Путина возможности проиграть. Они все равно его поддерживают, несмотря на все поражения, которые терпит российская армия в Украине. Они все равно верят в то, что Украину нужно уничтожить. И у Путина очень сложная ситуация. Хотя он сегодня ищет возможности для переговоров и засылает своих «казачков» в разных странах, расконсервирует свои «консервы», чтобы они говорили о необходимости этой новой мирной инициативы, но мир на условиях Киева для 80% россиян будет означать поражение России. т означать, что «великая, непобедимая нация» получила прямо в рожу.

И что произойдет в такой ситуации для Путина? Это тоже вопрос со многими неизвестными. И здесь тоже есть угроза для путинского режима уже изнутри — не в виде какого-то бунта против происходящих вещей, а через «уязвленное самолюбие». И это тоже нужно учитывать.