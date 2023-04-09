«Это совершенно очевидно». Как на самом деле относятся к Путину российские силовки — Преображенский
Не все силовики любят российского диктатора Владимира Путина, но говорить об этом опасно, рассказал политолог Иван Преображенский (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)
Политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV рассказал, как на самом деле относятся к Путину российские силовики.
Комментируя в эфире Radio NV недавнее интервью сбежавшего из России бывшего сотрудника ФСО Глеба Каракулова, Преображенский заявил, что оно является симптомом того, что «не все силовики обожают Путина».
«Это совершенно очевидно. Просто у большинства силовиков нет ни возможности, ни готовности покинуть страну. Тем более что мы знаем, что, например, один из коллег этого ФСОшника пытался так же через Казахстан покинуть страну. И Казахстан в итоге выдал его обратно в Российскую Федерацию, где его, насколько я помню, уже посадили, приговор, по крайней мере, вынесли», — отметил политолог.
Он отметил, что убегать из России силовикам проблематично, поскольку законно уехать они не могут.
"Поэтому понятно, с учетом того, где и как они работают, что даже в неофициальных разговорах с коллегами, большинство из них никак не будут выражать свое недовольство", - объяснил Преображенский.
Он сказал, что даже у него есть несколько знакомых силовиков, считающих происходящее «как минимум безумием или дикостью».
«Я думаю, что сейчас они тоже на вопрос: поддерживают ли они Владимира Путина, поддерживают ли они, как это называют в России, «специальную военную операцию», конечно, любому человеку, даже самому близкому, ответят, что поддерживают. Кто из них хочет садиться за измену родине, если они уже никуда не уехали?» – добавил политолог.
Глеб Каракулов сбежал в октябре из Казахстана, куда приехал во время визита Путина в Астану, где тот участвовал в нескольких саммитах. 14 октября, в последний день командировки, Каракулов покинул своих коллег и вместе с женой и дочерью вылетел в Стамбул.
Центр Досье провел в разговорах с офицером более 10 часов и узнал, почему он решил уйти из ФСО и покинуть Россию. Каракулов — самый высокопоставленный сотрудник спецслужб с начала полномасштабного вторжения России в Украину, сбежавший из страны и осудивший войну. В России Каракулов объявлен в розыск, возбуждено уголовное дело о дезертирстве (часть 3 статьи 338 УК РФ). Интервью Центра Досье с ним было записано в конце 2022 года, а опубликовано 4 апреля 2023 года.