Сотрудник охраны Путина сбежал из России. Разговор NV c интервьюером скандального Глеба Каракулова 5 апреля, 22:00 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Pool via REUTERS)

Глеб Каракулов еще пол года назад был капитаном Федеральной службы охраны диктатора Владимира Путина. Он работал инженером в управлении, которое обеспечивало секретную связь кровавому президенту.

В середине октября 2022 года Каракулов бежал из Казахстана, во время визита Путина в Астану.

За время полномасштабного вторжения России в Украину Каракулов — самый высокопоставленный сотрудник спецслужб, который сбежал из России и осудил войну. В России на него завели уголовное дело о дезертирстве.

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Илья Рождественский из российского проекта Центр Досье беседовал с Каракуловым еще в декабре 2022 года. Какие подробности о Путине ему удалось узнать от офицера ФСО, Рождественский рассказал в интервью Radio NV.