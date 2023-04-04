«Ни разу не видел его с мобильным». Капитан ФСО, который работал с Путиным, сбежал из России, осудил войну и рассказал, как живет диктатор 4 апреля, 14:45 Бежавший из РФ капитан ФСО осудил войну и рассказал, как живет Путин (Фото:dossier.center)

Капитан Федеральной службы охраны Глеб Каракулов, работавший до середины октября 2022 года инженером в управлении, которое обеспечивало для диктатора Владимира Путина секретную связь, уехал за границу и осудил войну против Украины.

Об этом сообщает Центр Досье.

По его словам, было «очень много звоночков», которые давали ему ясно понять, что он не готов идти на сделки с совестью, находясь на службе.

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«Совесть моя говорила: „Слушай, ну это не то“. У меня меньше чем через два года должна была быть пенсия. И я планировал, что дослужу, закрою ипотеку и точно все — не буду продлевать контракт. Но в феврале этого года началась преступная война, и я не мог идти на сделку с совестью. Я просто не мог находиться на службе у этого президента», — сказал он.

Каракулов заявил, что считает Путина военным преступником.

«Хоть я и не участвовал именно в военных действиях, но исполнять его преступные приказы или просто находиться у него на службе я не считаю для себя возможным», — сказал он.

Каракулов рассказал, что ему удалось сбежать во время визита Казахстан. К нему приехали его жена и ребенок, а в последний день командировки он с семьей вылетел в Стамбул по служебному паспорту. Его начали искать спустя пару часов, однако на тот момент он уже улетел.

Комментируя жизнь Путина, Каракулов рассказал, что диктатор не пользуется мобильным и интернетом.

«За все свои годы службы я его с мобильным не видел. В командировках если мы летим с премьер-министром, то с нами ездит еще один человек, который занимается вопросами интернета — электронный офис, ноутбук, доступ в сеть. С Путиным этот сотрудник не нужен. Зачем интернет? Действительно, я интернет вам распечатаю. Шутка. Но он реально не пользуется ни интернетом, ни телефоном», — сказал российский капитан.

Фото: dossier.center

По его словам, вся информация, которую получает Путин, — только от людей, которые непосредственно близки.

«Он живет в своего рода информационном вакууме», — подчеркнул он.

Каракулов заявил, что Путин до сих пор сидит на самоизоляции.

«Мы серьезно две недели сидим на карантине перед любым мероприятием, даже если оно длится 15 или 20 минут. Создается пул сотрудников, которые прошли эту очистку — отсидели двухнедельный карантин. Они считаются чистыми и могут работать непосредственно в одном помещении с Путиным», — сказал он.

По словам беглого сотрудника ФСО, для многих людей не секрет, что у Путина есть дети, он почему-то их называет «эти женщины».