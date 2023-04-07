«Подрывы только продолжатся». Как в российском обществе только усугубляются конфликты и к чему это приведет — интервью

7 апреля, 16:18
Эксклюзив NV
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Российский диктатор Владимир Путин, 6 апреля 2023 года (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин, 6 апреля 2023 года (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Автор: Алексей Тарасов

Илья Преображенский, политолог, в интервью Radio NV рассказал, как российский режим все более «увязает» в локальных религиозных и ксенофобских конфликтов на территории РФ и почему подрывов пропагандистов будет только больше.

 — Есть такое публичное выступление уже бывшего ФСОшника, капитана федеральной службы охраны. Он осудил войну, рассказал о том, что все силовики в его окружении боготворят Путина. У Путина все в порядке со здоровьем. Как вы считаете, вот такое публичное выступление — это симптом чего?

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— В принципе это симптом того, что не все силовики боготворят Путина. Это совершенно очевидно. Просто у большинства силовиков нет ни возможности, ни готовности покинуть страну. Тем более, что мы знаем, что, например, один из коллег этого ФСОшника пытался таким же образом через Казахстан покинуть страну. И Казахстан в итоге выдал его назад в Российскую Федерацию, где его, насколько я помню, уже посадили, приговор по крайней мере вынесли.

Теги:   Россия Владимир Путин Кремль Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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