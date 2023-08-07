«Грызня, которая все подтачивает». Как конкуренция российских силовиков и провалы шпионов разрушают режим в Москве — политолог

7 августа, 17:06
NV Премиум
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Российский диктатор Владимир Путин в Мурманске, 20 июля 2023 года (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин в Мурманске, 20 июля 2023 года (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Игорь Рейтерович, политолог, объяснил в эфире Radio NV, как неудачи российской агентуры на территории Украины только усиливают конкуренцию между силовыми ведомствами РФ и «подтачивают» режим изнутри.

С вечера 5 августа по утро 6 августа россияне совершили несколько волн массированных атак по территории Украины, применив дроны и ракеты.

Российские войска трижды атаковали Хмельницкую область. Большинство вражеских ракет сбила ПВО, в то же время есть разрушения гражданских объектов в Староконстантиновской общине в результате взрывной волны.

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В общем россияне запустили 5−6 августа по Украине 70 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 57 воздушных целей, в том числе 30 крылатых ракет и 27 Shahed.

После атаки ресурсы оккупантов начали сообщать об «уничтожении» украинских истребителей, но впоследствии заявили о «ликвидации» их муляжей.

Россияне уже не впервые пытаются атаковать аэродром в Хмельницкой области. 23 июня они запустили по нему 13 ракет, все сбила ПВО.

29 мая россиянам удалось поразить аэродром в Староконстантинове. В Воздушных силах заявляли об «определенных повреждениях» и пожаре, но не раскрывали больше деталей из соображений безопасности.

Способны ли провалы российских шпионов расшатать силовую систему РФ?

Ну, они качают, в первую очередь настроения внутри тех органов, которые принимают такие решения. Потому что они видят, что нет никакого прогресса, информация поступает с каждым разом все менее правдивая. <...> Это же далеко, кстати, не первая история, когда они попадают в ловушку, когда им сливают сознательно совсем другую информацию, они на это покупаются, а потом удивляются, почему все происходит, скажем так, по-другому. Ну и кроме того, такие же вещи, они приводят к одному очень важному следствию для нас, положительному.

Редактор: Алексей Супрун

Теги:   Россия Кремль Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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