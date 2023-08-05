На юге замечены несколько групп БПЛА, с российского аэродрома взлетело семь Ту-95: есть угроза массированных обстрелов

5 августа, 23:22
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Оккупанты могут готовить обстрелы с самолетов Ту-95 (Фото:Украинская правда)

Оккупанты могут готовить обстрелы с самолетов Ту-95 (Фото:Украинская правда)

Воздушные силы ВСУ сообщили, что вечером в субботу, 5 августа, на юге Украины зафиксировано несколько групп БПЛА.

00:02 Ракетная угроза в Одесской области

23:53 Тревога распространилась на Черкасскую и Винницкую области

Дроны-камикадзе движутся на северо-запад Украины.

В свою очередь, Оперативное командование Юг отметило, что с российского аэродрома зафиксирован вылет семи бомбардировщиков Ту-95. Россияне могут готовить новый ракетный удар по Украине.

Видео дня

В данный момент воздушная тревога объявлена в нескольких областях.

Карта тревог
Фото: Карта тревог
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   БПЛА Ту-95 Война в Украине Дроны Война России против Украины ракетный обстрел дроны-камикадзе

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