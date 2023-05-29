Удар по Хмельницкой области: россияне атаковали аэродром, есть повреждения — Игнат 29 мая, 13:40 Дым в небе Украины после сбития ракеты после сбития ракеты (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты атаковали аэродром в Староконстантинове в Хмельницкой области в ночь на понедельник, 29 мая. Об этом представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

Ведущие спросили у него детали о данных об ударе по военному объекту в регионе.

«Да, удар там произошел, аэродром Староконстантинов. Есть там определенные повреждения. Не можем мы объявлять всех деталей. Пожар локализовали, думаю, что там все восстановят и все будет работать», — ответил он.

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По словам Игната, больше данных пока не будут разглашать, поскольку то, что происходит на военных объектах, «не является публичным для того, чтобы враг не делал определенных выводов».

Ранее Хмельницкая ОВА сообщила о российском ударе по объектам в регионе, один из которых военный.

«Выведены из строя пять летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы», — заявили в областной военной администрации, не уточнив, о каких именно летательных аппаратах идет речь.

В ночь на 29 мая Россия осуществила массированную атаку на Украину. Силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе. Это была 15-я за месяц атака на Киев, где сбили более 40 воздушных целей. Обломки ракет упали в нескольких районах города, пострадавших нет, сообщили власти.

В Одесской области в результате удара повреждена портовая инфраструктура, во Львовской — сгорело хозяйственное здание.