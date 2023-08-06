Уничтожили 57 целей из 70. В Воздушных силах рассказали о работе ПВО во время масштабной ночной атаки 6 августа, 07:40 ПВО ночью уничтожила 57 воздушных целей (Фото:Воздушное командование Восток / Facebook)

Силы ПВО во время атаки с вечера 5 августа по утро 6 августа, уничтожили 57 воздушных целей, в том числе 30 крылатых ракет и 27 Шахедов. В общем россияне за ночь запустили по Украине 70 средств воздушного нападения.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Во время массированного удара по Украине российские войска применили ракеты воздушного и морского базирования, а также иранские ударные дроны Shahed-136/131.

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В первой волне атаки вечером 5-го августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования Калибр и три аэробаллистические ракеты Х-47 Кинжал. 12 из 14 Калибров были уничтожены противовоздушной обороной. По Кинжалам Воздушные силы информацию не обнародуют.



В ночь на 6 августа враг продолжил атаку ударными БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления, крылатыми ракетами Калибр — из акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.



Силы ПВО уничтожили все 27 Шахедов, 5 из 6 ракет Калибр (вторая волна) и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х555.

Всего за несколько волн атак с вечера 5-го по утро 6-го августа враг применил 70 средств воздушного нападения, подытожили в Воздушных силах.

Противовоздушной обороной уничтожено:

13 крылатых ракет Калибр

17 крылатых ракет Х-101/Х-555

27 ударных БпЛА Shahed-136/131