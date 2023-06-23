ПВО за ночь сбила 13 российских ракет. Большинство летело на аэродром в Хмельницкой области 23 июня, 07:07 Украинские силы ПВО сбили 13 крылатых ракет, запущенных Россией в ночь на 23 июня (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Силы противовоздушной обороны в ночь на пятницу, 23 июня, уничтожили все 13 крылатых ракет, запущенных Россией по Украине. Большинство — над Хмельницкой областью.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.



Россияне осуществили пуски ракет Х-101/Х-555 около полуночи из Каспийского моря, использовав четыре бомбардировщика Ту-95мс.

«На этот раз атака направлена на военный аэродром в Хмельницкой области», — рассказали в ВС.



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Также украинские бойцы сбили российский разведывательный беспилотник не установленного типа.



Накануне, 22 июня, российские оккупанты атаковали Украину с воздуха тремя ракетами Х-22, тремя Х-47 Кинжал и четырьмя ударными дронами Shahed-136/131. Ракеты своих целей не достигли, силы ПВО сбили три беспилотника.

