ПВО за ночь сбила 13 российских ракет. Большинство летело на аэродром в Хмельницкой области

23 июня, 07:07
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Украинские силы ПВО сбили 13 крылатых ракет, запущенных Россией в ночь на 23 июня (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские силы ПВО сбили 13 крылатых ракет, запущенных Россией в ночь на 23 июня (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Силы противовоздушной обороны в ночь на пятницу, 23 июня, уничтожили все 13 крылатых ракет, запущенных Россией по Украине. Большинство — над Хмельницкой областью.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Россияне осуществили пуски ракет Х-101/Х-555 около полуночи из Каспийского моря, использовав четыре бомбардировщика Ту-95мс.

«На этот раз атака направлена на военный аэродром в Хмельницкой области», — рассказали в ВС.

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Также украинские бойцы сбили российский разведывательный беспилотник не установленного типа.

Накануне, 22 июня, российские оккупанты атаковали Украину с воздуха тремя ракетами Х-22, тремя Х-47 Кинжал и четырьмя ударными дронами Shahed-136/131. Ракеты своих целей не достигли, силы ПВО сбили три беспилотника.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Аэродром ПВО Хмельницкая область Ракетные удары

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