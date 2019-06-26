К протестам в Тбилиси присоединился экс-президент Грузии
Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили присоединился к протестам в Тбилиси.
Как сообщает Грузия Онлайн, он выступил на акции протеста под зданием грузинского парламента и выразил солидарность с протестующими.
«Здесь на площади — правда и сила, здесь истинное желание светлого будущего Грузии. Очень важно, что вы стойко отстаиваете свои требования. Эта стойкость обязательно приведет к победе», — сказал Маргвелашвили.
С трибуны он также обратился к международным партнерам Грузии.
По его словам, «здесь грузинский народ показал, что Россия не сможет победить, показал, как нужно защищать свою гордость и национальность».
Народный гнев vs полиция. Протесты в Грузии в 12 фото
Массовые протесты в Грузии начались 20 июня. Акции были спровоцированы приездом и скандальным выступлением российского депутата в парламенте страны. Ее жестко разогнали правоохранители: пострадали несколько десятков демонстрантов.
Всего в акции протеста принимали участие не менее пяти тысяч человек.
Ее участники требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита в Тбилиси российских депутатов, которые поддержали оккупацию грузинских территорий.
В свою очередь полиция применила против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ.
Во время столкновений пострадало около 240 человек, многие из них серьезно: нескольким сделали операции, одна из журналисток потеряла глаз.
Протесты в Тбилиси продолжаются до сих пор. Митингующие требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и проведения досрочных парламентских выборов в стране.
Правящая партия Грузинская мечта уже заявила о готовности провести досрочные выборы в 2020 году по пропорциональной системе.