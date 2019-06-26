К протестам в Тбилиси присоединился экс-президент Грузии Вчера, 09:41 3338 Цей матеріал також доступний українською Giorgi Margvelashvili/Facebook Маргвелашвили поддержал протестующих в Тбилиси Giorgi Margvelashvili/Facebook

Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили присоединился к протестам в Тбилиси.

Как сообщает Грузия Онлайн, он выступил на акции протеста под зданием грузинского парламента и выразил солидарность с протестующими.

«Здесь на площади — правда и сила, здесь истинное желание светлого будущего Грузии. Очень важно, что вы стойко отстаиваете свои требования. Эта стойкость обязательно приведет к победе», — сказал Маргвелашвили.

С трибуны он также обратился к международным партнерам Грузии.

По его словам, «здесь грузинский народ показал, что Россия не сможет победить, показал, как нужно защищать свою гордость и национальность».

Массовые протесты в Грузии начались 20 июня. Акции были спровоцированы приездом и скандальным выступлением российского депутата в парламенте страны. Ее жестко разогнали правоохранители: пострадали несколько десятков демонстрантов.

Всего в акции протеста принимали участие не менее пяти тысяч человек.

Ее участники требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита в Тбилиси российских депутатов, которые поддержали оккупацию грузинских территорий.

В свою очередь полиция применила против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ.

Во время столкновений пострадало около 240 человек, многие из них серьезно: нескольким сделали операции, одна из журналисток потеряла глаз.

Протесты в Тбилиси продолжаются до сих пор. Митингующие требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и проведения досрочных парламентских выборов в стране.

Правящая партия Грузинская мечта уже заявила о готовности провести досрочные выборы в 2020 году по пропорциональной системе.