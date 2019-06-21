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Народный гнев vs полиция. Протесты в Грузии в 12 фото

Вчера, 19:16
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Народный гнев vs полиция. Протесты в Грузии в 12 фото - фото

REUTERS / Irakli Gedenidze

Протестующий против визита российской делегации в Тбилиси сжигает портрет президента РФ Владимира Путина

20 июня в Грузии вспыхнули протесты против выступления в грузинском парламенте на заседании Межпарламентской ассамблеи православия депутата Госдумы РФ, коммуниста Сергея Гаврилова.

Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов на русском. Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. По последним данным, в протестах пострадали 240 человек, в том числе больше 30 журналистов. НВ показывает протесты в Тбилиси в 12 фото.

1. Протестующие против визита российской делегации в Грузию возле здания парламента в Тбилиси.

Фото: REUTERS / Irakli Gedenidze

2. Грузинский спецназ заблокировал одного из протестующих в Тбилиси против визита российской делегации.

Фото: REUTERS / Irakli Gedenidze

3. Один из грузинских силовиков стреляет во время протеста в Тбилиси.

Фото: REUTERS / Irakli Gedenidze

4. Один из пострадавших во время протеста в Тбилиси.

Фото: REUTERS / Irakli Gedenidze

5. Спина одного из пострадавших во время протестов в Тбилиси.

Фото: @G_Valashvili

6. Одному из пострадавших во время протестов оказывают первую помощь.

Фото: @OlegPanfilov7

7. Один из протестующих в Тбилиси в противогазе, чтобы защититься от слезоточивого газа, который применили полицейские.

Фото: REUTERS / Irakli Gedenidze

8. Протестующие в Тбилиси разбегаются после того, как полиция применила слезоточивый газ.

Фото: REUTERS / Irakli Gedenidze

9. Столкновения протестующих с силовиками у здания грузинского парламента.

Фото: REUTERS / Irakli Gedenidze

10. Протестующие с украинским и грузинским флагами у здания парламента в Тбилиси.

Фото: REUTERS / Irakli Gedenidze

11. Протестующие окружили полицейского у здания парламента в Тбилиси.

Фото: REUTERS / Irakli Gedenidze

12. Протестующие у здания парламента в Тбилиси держат баннер с появившимся в Украине выражением.

Фото: Egor Kuroptev via Facebook

НВ

Теги:   Сюжет НВ Акция протеста Россия Грузия

Спецтема   Протесты в Грузии

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