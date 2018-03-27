Протесты в Кемерове: на площадь прислали дополнительные силы ОМОН

Российские силовики наращивают свои силы в Кемерове, где во вторник, 27 марта, начался массовый митинг, спровоцированный гибелью детей во время пожара в ТЦ Зимняя вишня.

Как передает Интерфакс-Украина, к площади Советов, где собрались несколько тысяч человек, подъехало шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа.

В свою очередь митингующие продолжают требовать отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который во время пожара в ТЦ даже не посетил место происшествия.

Ранее сообщалось, что в центре российского города Кемерово начался стихийный митинг.

Напомним, пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово начался днем 25 марта. В результате происшествия погибли 64 человека.

Официальной информации о причинах пожара нет. Основные версии: поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.