Протесты в Ереване: на улицы города вышли тысячи людей

В столице Армении Ереване возобновились акции гражданского неповиновения действующим властям.

На улицы города вышли тысячи людей и проводят шествия, сообщает Интерфакс.

Накануне лидер оппозиции Никол Пашинян призвал сторонников в четверг вновь выйти на акцию, перекрывать дороги, парализовывать автомобильное движение.

"Мы требуем капитуляции Республиканской партии", - сказал он.

23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.

Несмотря на отставку, лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян заявил, что правящая РПА хочет "воспользоваться отставкой Сержа Саргсяна и сохранить власть", и призвал к новым акциям протеста.