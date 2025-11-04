Снайдер спрогнозировал, вернутся ли США к либеральной демократии

«Никто этого не знает. Но думаю, что возвращение — это неправильное понятие. Я думаю, что если мы выйдем из этого, то это будет путь трансформации. И это не будет похоже на либеральную Америку Билла Клинтона, Барака Обамы или Джо Байдена. Это будет что-то другое. Мы не пройдем через это без определенного радикализма. Идея „вернемся к 2024 году“ не является той, что победит. И как в случае с Майданом это можно остановить только с помощью широких коалиций, в которые входят люди, которые не согласны друг с другом по другим вопросам», — заявил Снайдер в интервью NV.

Историк отметил, что выборы президента США важны, но победы на выборах имеют значение только как часть более широкого социального движения.

По его словам, признаками такого движения являются «крупнейшие протесты в истории Соединенных Штатов» в июне.

«Просто наши газеты о них не писали, потому что им нравится писать о Трампе. И это тоже большая наша проблема — авторитарные вкусы СМИ. … Однако есть большие протесты. Есть губернаторы, которые думают, как сопротивляться. Есть всевозможные усилия, чтобы помочь людям, которые больше всего угнетаются. Но этого недостаточно. И поэтому я и говорю, что на данный момент ситуация открыта», — отметил Снайдер.

18 октября в США прошли масштабные протесты No Kings — акции против иммиграционной политики президента Дональда Трампа, развертывания военных сил внутри страны, преследований критиков и политических оппонентов.

Согласно оценкам организаторов, среди которых — либеральная организация Indivisible и Американский союз гражданских свобод, акции протестов 18 октября посетили почти 7 миллионов человек. Это на 2 миллиона больше, чем во время митингов No Kings в июне 2025 года.