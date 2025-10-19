В США 18 октября состоялись масштабные протесты No Kings — акции против иммиграционной политики президента Дональда Трампа, развертывания военных сил в стране и преследований критиков и политических оппонентов, пишет The Washington Post.

Издание назвало субботние демонстрации одними из крупнейших массовых собраний последних лет. Согласно оценкам организаторов, среди которых — либеральная организация Indivisible и Американский союз гражданских свобод, акции протестов 18 октября посетили почти 7 миллионов человек. Это на 2 миллиона больше, чем во время митингов No Kings в июне 2025 года.

Фото: REUTERS/Jim Vondruska

Люди собирались в разных городах Штатов. В Нью-Йорке демонстранты заполнили значительную часть Таймс-сквер, в Вашингтоне — выстроились вдоль Пенсильвания-авеню, а в Чикаго — организовали акции в Грант-парке и возле мэрии Лос-Анджелеса. Также фиксировались протесты и в меньших городах и даже за рубежом, в частности, у американского посольства в Дублине, пишет WP.

Демонстранты танцевали, держали забавные плакаты и одевались в костюмы. В акциях участвовали в том числе демократы, которые выступили с речами и критиковали Трампа. Среди них были сенаторы Берни Сандерс (штат Вермонт), Крис Мерфи (штат Коннектикут) и председатель Национального комитета Демократической партии Кен Мартин. Во многих местах царила атмосфера уличного карнавала, и массовые собрания оставались в основном мирными, пишет WP.

По данным полиции, задержаний и арестов во время митингов не было.

Когда демонстранты No Kings разошлись, толпы активистов собрались вечером у зданий иммиграционной службы (ICE) в Портленде и Бродвью, штат Иллинойс, а также федерального здания в Лос-Анджелесе. Организаторы No Kings заявили, что эти собрания не были частью запланированных мероприятий.

В материале сказано, что новые протесты стали очередным свидетельством недовольства вторым сроком Трампа на фоне падения его рейтингов в США.