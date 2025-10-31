Фигура с фамилией заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики и внутренней безопасности Стивена Миллера, район Джорджтаун в Вашингтоне (Фото: REUTERS/Кевин Ламарк)

Вечером 31 октября и в ночь на 1 ноября в мире отмечают Хэллоуин — канун Дня всех святых , традиционной атрибутикой которого в США и других западных странах стали устрашающие костюмы и декорации.

В этом году в США они порой имеют политическую окраску. Как свидетельствуют фотографии агентства Reuters, некоторые американцы воспользовались традицией украшать свои дома на Хэллоуин, чтобы продемонстрировать, что самое страшное для них — это администрация президента США Дональда Трампа и ее деятельность.

Реклама

В середине октября, за несколько недель до Хэллоуина, в США прошли масштабные акции протеста против администрации Трампа под лозунгом Без королей (No Kings). По всей стране было организовано более 2500 митингов и мероприятий — на 400 больше, чем в июне. По оценкам активистов, всего в протестах приняли участие около пяти миллионов человек. Трамп ответил на эти протесты публикацией видеоролика, созданного с помощью искусственного интеллекта, на котором он за штурвалом истребителя и в короне сбрасывает фекалии на протестантов.

NV собрал фотографии репортеров Reuters, зафиксировавшие политические настроения тех американцев, которые считают самым большим злом президента Трампа и его правительство.

«Нет ничего страшнее фашизма» — надпись на плакате справа с изображением призраков, размещенном возле одного из домов в Вашингтоне. Плакат слева обыгрывает ужас потери свободы, демократии и правды и призывает к «справедливости для всех».

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Призраки с надписями «эмпатия», «толерантность» и «компромисс и сотрудничество» возле одного из домов в Вашингтоне — намек на то, что эти явления «умерли» и исчезли во времена новой администрации Трампа.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В том же дворе владелица дома Донна Бреслин разместила «кладбище», где, судя по надгробиям, «похоронены» гражданские права, правда, права избирателей, а также многочисленные общественные и неправительственные организации, уничтоженные администрацией Трампа — такие как USAID.

Reuters пишет, что двор расположен неподалеку от Капитолия, а 79-летняя Бреслин установила кладбище из 16 надгробий, «чтобы подчеркнуть политические шаги, предпринятые Трампом с момента его вступления в должность в январе, которые, по ее словам, убивают американскую демократию». Она заказала надгробия на Amazon и покрасила их собственноручно.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Скелет с надписью «министр болезней» высмеивает деятельность министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего возле одного из домов в районе Джорджтаун в Вашингтоне. Кеннеди известен своими абсурдными антинаучными утверждениями относительно болезней и медицины и еще до назначения на должность был известным в США антивакцинатором.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Тот же двор с другого ракурса, по центру надпись «Выбрали клоуна — ждите цирка».

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фигура содержит табличку с фамилией заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики и внутренней безопасности Стивена Миллера, район Джорджтаун в Вашингтоне

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

На лестнице дома в районе Джорджтаун в Вашингтоне —скелет, одетый в футболку с именем министра финансов США Скотта Бессента и упоминанием о введенных Минфином США тарифах

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Надпись на надгробии («Я провел собственное исследование») высмеивает слова министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего. Известный противник вакцин, он «посоветовал» родителям «проводить собственные исследования» относительно того, вакцинировать ли детей.