На заводе Алабуга в Татарстане , где производят дроны типа Shahed, ускорили сооружение общежитий и производственных помещений. Вероятно, Кремль настроен на увеличение объемов производства.

Об этом в субботу, 26 июля, сообщает телеканал CNN.

Как пишет CNN, на спутниковых снимках окрестностей города Елабуга видны десятки новых зданий. Бывший инспектор ООН по вооружениям Дэвид Олбрайт, возглавляющий американский аналитический центр Институт науки и международной безопасности, считает, что российское правительство настроено на долгосрочные контракты. Это означает, что они готовы «покупать все, что производится» на заводе.

Реклама

CNN добавляет, что Алабуга начала производить дроны Shahed в 2023 году, а теперь также выпускает более дешевые версии, предназначенные для использования в качестве приманки (в частности, известные как Gerbera).

С конца 2024 года до середины июля 2025 года на спутниковых снимках видно по меньшей мере восемь новых складских сооружений завода Алабуга. Эксперты обнаружили также значительное расширение жилья для рабочих на объекте.

Также есть признаки того, что строительство ускорилось за последние недели, считают журналисты. Более половины жилых зданий, заметных на снимках от 12 июля, не было 9 июня.

В декабре CNN сообщил, что в период с января по сентябрь 2024 года Алабуга изготовила более 5700 дронов Shahed, это вдвое больше, чем в январе и сентябре 2023 года. Телеканал выяснил, что к строительству также привлекают подростков. 4 июля летний лагерь под названием Алабуга Строй официально открылся на этом объекте, говорится в соцсетях завода.

Инфографика: NV

25 июня аналитики Института изучения войны отмечали, что российские войска все чаще используют шахеды для ударов по украинским целям вдоль линии фронта.

Специалисты ISW обратили внимание на заявления одного из российских «военкоров», который утверждает, что вместо КАБов россияне отдают предпочтение беспилотникам Герань-2 и Герань-3 — российские аналоги иранского Shahed-136 — в частности для ударов на близких и средних расстояниях на передовой.

25 апреля агентство Bloomberg писало, что Россия активно вербует иностранных женщин на работу на заводах, производящих дроны типа Shahed, которыми потом российские оккупанты атакуют Украину.

По данным издания, с момента запуска в 2022 году «агрессивной рекрутинговой кампании» по программе Алабуга Старт в Татарстан привезли примерно 350 женщин, а в 2025 году это число планируется увеличить еще на 8500 человек.