РФ производит 300 шахедов ежесуточно, до конца года количество возрастет до 600: как противодействовать и чего не хватает больше всего — интервью с Федоренко

8 июля, 00:28
Юрий Федоренко — о противодействии российским шахедам (Фото: Федоренко Юрій / Facebook)

Юрий Федоренко — о противодействии российским шахедам (Фото: Федоренко Юрій / Facebook)

Автор: Илья Кабачинский

Как противодействовать масштабированию Россией производства шахедов, повысить эффективность противовоздушной обороны Сил обороны и обезопасить украинские города от налетов, в интервью Radio NV рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко.

 — Во время последней атаки 60 шахедов были сбиты благодаря дронам-перехватчикам, а всего с момента, когда их начали тестировать, 550 шахедов ими было сбито. Что можно рассказать об этих дронах, как они работают, что это вообще за такое оружие?

— Разберемся в причинно-следственных связях.

РФ заказала в свое время у Ирана беспилотники типа шахед, которые способны нести на своем борту полезную нагрузку — боеприпас, в частности с термобарическим действием.

Конструкция очень простая. В действие это средство приводит двигатель внутреннего сгорания от условного обычного мотоцикла, сам фюзеляж собран из говна и палок, но так или иначе свои задачи шахед выполнил в начале поставок от Ирана в РФ, а как следствие — применение по территории Украины.

Что сделали Силы обороны?

