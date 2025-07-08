РФ производит 300 шахедов ежесуточно, до конца года количество возрастет до 600: как противодействовать и чего не хватает больше всего — интервью с Федоренко
Юрий Федоренко — о противодействии российским шахедам (Фото: Федоренко Юрій / Facebook)
Как противодействовать масштабированию Россией производства шахедов, повысить эффективность противовоздушной обороны Сил обороны и обезопасить украинские города от налетов, в интервью Radio NV рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко.
— Во время последней атаки 60 шахедов были сбиты благодаря дронам-перехватчикам, а всего с момента, когда их начали тестировать, 550 шахедов ими было сбито. Что можно рассказать об этих дронах, как они работают, что это вообще за такое оружие?
— Разберемся в причинно-следственных связях.
РФ заказала в свое время у Ирана беспилотники типа шахед, которые способны нести на своем борту полезную нагрузку — боеприпас, в частности с термобарическим действием.
Конструкция очень простая. В действие это средство приводит двигатель внутреннего сгорания от условного обычного мотоцикла, сам фюзеляж собран из говна и палок, но так или иначе свои задачи шахед выполнил в начале поставок от Ирана в РФ, а как следствие — применение по территории Украины.
Что сделали Силы обороны?