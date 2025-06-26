Катков из Defense Express о способе уменьшить вред от российских шахедов: Надо Алабугу смешать с мягкой фракцией щебня. В ноль снести

Если ничего не делать с заводом по производству шахедов Алабуга в Татарстане, россияне беспрепятственно будут увеличивать его мощности, заявил в интервью Radio NV главный редактор проекта Defense Express Олег Катков.

По его словам, для сборки дронов-камикадзе россияне используют относительно низкоквалифицированный труд. Шахед собирается из двигателя от мопеда и готовых электронных компонентов, часть которых поставляется из Ирана. Но для этого нужны помещения.

«Когда мы говорим о том, что враг увеличивает производство, если ничего не делать, сидеть сложа лапки, то он будет его увеличивать в тепличных условиях. Строить новые цеха, разворачивать новое производство, ставить новые станки, нанимать людей, которые будут на этих станках что-то делать», — отметил Катков.

Свои планы россияне не смогут реализовать, если по заводу Алабуга начнет систематически «прилетать», считает эксперт.

Инфографика: NV

«Надо ту Алабугу смешать с мягкой фракцией щебня. Вообще, в ноль снести, чтобы у врага была задача где-то еще разместить свои новые производственные мощности. А если не бить, он будет это делать и так. Здесь есть понимание того, что задача таких ударов — замедлить наращивание производства этих шахедов. Возможно, даже уменьшить их производство, если будут очень эффективные, систематические, методичные удары», — сказал главред Defense Express.

Елабугу в Татарстане, где размещены производственные мощности для изготовления шахедов, регулярно атакуют неизвестные дроны. В частности, это произошло в апреле 2024 года: тогда ответственность за атаку взяло на себя Главное управление разведки Минобороны Украины. В 2025 году Елабуга была под ударом в апреле, мае, а также несколько раз в июне.