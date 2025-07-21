Непростая задача для Украины. Что доказали кадры производства Shahed-136 в Алабуге

Демонстрация производства Shahed-136 в Алабуге несла, в первую очередь, психологический характер. В действительности нам не показали абсолютно ничего нового, с учетом того, о чем нам еще в начала июня сообщало ГУР МО Украины, а также, что мы наблюдаем каждый месяц, согласно статистике налетов. Но наглядность имеет страшную силу, для людей впечатлительных и лишенных критического мышления.

Как известно, в начале июня ГУР МО Украины прокомментировало производство Shahed-136 в России изданию Forbes Ukraine, отметив, что в месяц производится около 2 700 дронов-камикадзе, или около 90 единиц в сутки. В настоящее время прирост составил около 10% и около 100 единиц в сутки.

Но одно дело, когда вам ваша же военная разведка говорит, а совсем другое, когда показывает российская пропаганда стройные ряды черных фюзеляжей. И да, эта демонстрация у кое-кого уже вызвала приступ паники.

В остальном же, ожидаемые кадры, с фиксацией процессов. Даже там, где пропагандисты старались делать блюр, кому надо, тому все понятно и все увидел.

Это очередной повод не только концентрировать удары дальнобойными дронами на Алабуге, но и обратиться к Дональду Трампу с запросом относительно сухопутных пусковых установок для Tomahawk — Typhon. Как бы это странным не звучало, но именно эти кадры могут также посодействовать очень непростой задаче призрачного, маловероятного, но все же получения Украиной этих средств поражения.

Дронами можно до бесконечности ковырять Алабугу, но вот единовременный прилет 3−4 Tomahawk с боевой частью по 450 кг взрывчатого вещества — это совсем другой эффект.

А потому цель российских оккупационных войск — запугать украинцев и посеять панику на фоне регулярного ночного террора дронами-камикадзе, но в то же время Москва в очередной раз плюет в лицо Дональду Трампу, хвастаясь тем, насколько они масштабировали средства убийства простых украинцев. Очередная демонстративная пощечина мирным инициативам Вашингтона. Если бы не некоторые наши истерички, впавшие в ступор от вида Shahed-136, то можно было бы однозначно сказать, что этим репортажем оккупанты даже информационно подыграли нам.

