В Киеве обнаружили российский шахед с китайскими компонентами 4 июля 2025 года (Фото: Андрей Сибига / Х)

В Одессе в результате российского ночного удара повреждено здание Генерального консульства Китая, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в пятницу, 4 июля.

По его словам, здание получило незначительные повреждения.

Также Сибига сообщил, что сегодня в Киеве обнаружили российский шахед с китайским компонентом, который был изготовлен и поставлен в РФ недавно. Министр назвал это «иронией судьбы».

Фото: Андрей Сибига / Х

«Нет лучшей метафоры для описания того, как Путин продолжает эскалацию своей войны и террора, привлекая к ней других, в том числе северокорейские войска, иранское оружие и некоторых китайских производителей», — подчеркнул министр.

Он призвал США и другие страны усилить давление на Москву и ее союзников.

Ранее 4 июля сообщалось, что в Киеве в результате массированного обстрела РФ 4 июля было повреждено здание польского консульства.

Воздушные силы сообщали, что Россия ночью атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в том числе одним Кинжалом. Также было применено рекордное количество шахедов — более 330. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.

Основной удар был направлен на Киев, где 23 пострадавших и один погибший. Зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары.