«Ирония судьбы». В Одессе в результате ночного обстрела повреждено здание консульства Китая, который помогает РФ изготавливать шахеды — МИД

4 июля, 14:31
Поделиться:
В Киеве обнаружили российский шахед с китайскими компонентами 4 июля 2025 года (Фото: Андрей Сибига / Х)

В Киеве обнаружили российский шахед с китайскими компонентами 4 июля 2025 года (Фото: Андрей Сибига / Х)

В Одессе в результате российского ночного удара повреждено здание Генерального консульства Китая, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в пятницу, 4 июля.

По его словам, здание получило незначительные повреждения.

Также Сибига сообщил, что сегодня в Киеве обнаружили российский шахед с китайским компонентом, который был изготовлен и поставлен в РФ недавно. Министр назвал это «иронией судьбы».

Реклама

Читайте также:
Рекордный удар РФ по Киеву: 26 пострадавших и погибший, повреждены многоэтажки, железная дорога, отделение Новой почты, консульство Польши
Андрей Сибига / Х
Фото: Андрей Сибига / Х

«Нет лучшей метафоры для описания того, как Путин продолжает эскалацию своей войны и террора, привлекая к ней других, в том числе северокорейские войска, иранское оружие и некоторых китайских производителей», — подчеркнул министр.

Он призвал США и другие страны усилить давление на Москву и ее союзников.

Ранее 4 июля сообщалось, что в Киеве в результате массированного обстрела РФ 4 июля было повреждено здание польского консульства.

Читайте также:
Трамп воздерживается от наказания Китая за помощь российской военной машине — Bloomberg

Воздушные силы сообщали, что Россия ночью атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в том числе одним Кинжалом. Также было применено рекордное количество шахедов — более 330. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.

Основной удар был направлен на Киев, где 23 пострадавших и один погибший. Зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары.

По данным властей, повреждены жилые дома, учебное и медицинское учреждения, нежилые здания, автомобили, складские помещения, автомобили «скорой», ГСЧС и т. д. Укрзализныця заявила о повреждении железнодорожных путей в пределах Киева.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Одесса Андрей Сибига Война России против Украины Китай Россия-Китай шахеды

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X